Andebol. Convocatória com muitas novidades

O selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, divulgou esta quarta-feira uma lista renovada de convocados, com estreias absolutas, para os dois últimos jogos com a Turquia e o Luxemburgo, de qualificação para o Euro 2024.

Com o apuramento já garantido, bem como o primeiro lugar do Grupo 1, o selecionador Paulo Pereira irá gerir os recursos que dispõe para o fecho da qualificação, mas com o objetivo bem definido de alcançar o pleno de vitórias.

"Vamos tratar de vencer na Turquia [24 de abril] e em casa o Luxemburgo [30 de abril], esse é o nosso objetivo", afirmou Paulo Pereira, que anunciou uma convocatória em que o Águas Santas, com quatro, e o FC Gaia, com três, são os clubes mais representados.

Portugal, que lidera invicto o Grupo 1, com quatro vitórias, garantiu já o sexto apuramento consecutivo para a fase final de uma grande prova internacional, desta feita o Euro 2024, a decorrer na Alemanha, feito realçado por Paulo Pereira.

"Penso que é a primeira vez em que temos um apuramento garantido a dois jogos de terminar a qualificação, com o primeiro lugar assegurado, podendo não ter que ganhar esses dois últimos jogos. Portanto, isso é de realçar", afirmou o selecionador.

Paulo Jorge reconheceu que a seleção fez tudo para estar nestas circunstâncias, sobretudo na Macedónia do Norte, com o triunfo por 29-23, e garantiu que irá preparar os dois últimos jogos da mesma forma, para ganhar e sem facilitar.

O grupo vai reunir em estágio em 24 de abril, dois dias antes do duelo com a Turquia, e o selecionador manifesta total confiança na lista de eleitos, que integra "atletas que poderão um dia ter uma oportunidade de representar a seleção".

"Alguns deles ainda não conheço pessoalmente, o que para mim é um atrativo especial, poder encontrá-los e ajudá-los a crescer como tem acontecido com todos os atletas que temos convocado com mais regularidade", referiu Paulo Pereira.

Lista de 16 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Gaia), Diogo Valério (Marítimo) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Pontas: Fábio Teixeira (Águas Santas), Pedro Oliveira (FC Gaia), Francisco Tavares (Sporting) e Miguel Pinto (Águas Santas).

- Laterais: André Gomes (MT Melsugen, Ale), Gustavo Oliveira (Águas Santas), Salvador Salvador (Sporting) e Joaquim Nazaré (Ciudad Encantada, Esp).

- Centrais: André Sousa (FC Porto) e Miguel Martins (Pick Szeged, Hun).

- Pivôs: Nuno Queirós (Águas Santas), Ricardo Brandão (FC Gaia) e Tiago Sousa (Ademar León, Esp).