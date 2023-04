Pedro Sousa prolonga carreira com vitória no Challenger de Oeiras

Pedro Sousa venceu Henrique Rocha na 1.ª ronda do Challenger de Oeiras e prolonga, assim, a carreira por, pelo menos, mais uma partida. O tenista, de 34 anos, retira-se da modalidade no torneio que decorre no Complexo do Jamor.



Esta terça-feira, o atual 462.º do "ranking" mundial esteve em cena no Campo Central e venceu Henrique Rocha (551), em dois sets, por 6-3 e 6-4.

Na 2.ª ronda, Pedro Sousa vai defrontar um dos adversários mais cotados do torneio, o francês Alexandre Muller, número 97 da classificação ATP. Muller foi finalista do ATP 250 de Marrquexe, em Marrocos, no início do mês. Só perdeu na final com o espanhol Roberto Carballes Baena. Em Oeiras, na 1.ª ronda, o tenista francês eliminou o romeno Filip Jianu (287).

Para lá da vitória de Pedro Sousa, o dia fica marcado pela eliminação de João Sousa, Frederico Ferreira Silva e Duarte Vale.