Jumbo-Visma segura Vingegaard até 2027

Jonas Vingegaard renovou contrato com a Jumbo-Visma até 2027. A extensão do acordo, que terminava em 2024, foi anunciada esta terça-feira pela equipa neerlandesa.



"Estou a viver uma aventura fantástica com uma equipa que sempre me apoiou para ser o ciclista que sou hoje. A equipa tem muita qualidade e sinto-me em casa aqui. Esforçamo-nos todos os dias para melhorar e é aqui que consigo atingir o meu potencial máximo. Estou muito entusiasmado por continuar na equipa", afirma o ciclista dinamarquês, citado no site da Jumbo-Visma.

Vingegaard, de 26 anos, venceu a Volta a França em 2022 e o seu grande objetivo é voltar a ganhar o Tour. Este ano, o dinamarquês já venceu o Volta ao País Basco e o Gran Camiño, na Galiza. No Paris-Nice perdeu o confronto com Tadej Pogacar. Vingegaard foi terceiro classificado.