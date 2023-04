Vencedor do Estoril Open sobe ao terceiro lugar do "ranking"

Casper Ruud está de volta ao pódio do ténis mundial. O vencedor do Estoril Open ganha uma posição, esta semana, e sobe ao terceiro posto do "ranking" ATP. O tenista norueguês, de 24 anos, despromove o grego Stefanos Tsitsipas, que cai para a quinta posição. Medvedev também sobe. O russo está no quarto posto.

Na frente continua Novak Djokovic, seguido por Carlos Alcaraz, numa atualização em que os nomes do "top-10" são os mesmos, mas com algumas trocas. Além das referidas anteriormente, Holger Rune também deu salto para o sétimo posto, com queda de Auger-Aliassime para o nono lugar.

Entre os portugueses, Nuno Borges continua a ser o único no "top-100". Apesar de ter perdido 19 lugares, o tenista maiato mantém posição entre os 80 melhor, no 79.º posto. João Sousa cai 11 posições para o lugar 157 e Frederico Ferreira Silva é o número três nacional, no lugar 222.

Esta semana há Challenger em Oeiras e são muitos os tenistas portugueses inscritos, incluindo João Sousa. O torneio será também marcado pela despedida de Pedro Sousa dos courts. Nuno Borges é o grande ausente. O número um nacional disputa o ATP 500 de Barcelona. Na 1.ª ronda defronta o bielorrusso Ilya Ivashka (61). Se vencer, Borges tem encontro marcado com Carlos Alcaraz, número dois do mundo, na 2.ª ronda do torneio catalão.