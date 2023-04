Nuno Borges vai jogar com Carlos Alcaraz em Barcelona

Nuno Borges tem encontro marcado com Carlos Alcaraz, número dois do "ranking" mundial, na terra batida de Barcelona.

O tenista português, número um nacional e 79 da classificação ATP, derrotou Ilya Ivashka, esta segunda-feira, na 1.ª ronda do torneio de categoria ATP 500, e está na eliminatória seguinte, em que o sorteio ditou cruzamento com Alcaraz.

Diante do 61 do mundo, Nuno Borges impôs o seu ténis e venceu em dois sets, por 6-2 e 6-3. O desafio agora é de outra dimensão e marcará o regresso do espanhol à competição.

Carlos Alcaraz falhou o Masters de Monte Carlo, para recuperar de duas lesões: uma na mão esquerda e outra nas costas. O tenista, de 19 anos, teve um "bye" na 1.ª ronda do Open de Barcelona e entra diretamente para a 2.ª ronda, com Nuno Borges como opositor.