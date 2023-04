João Domingues eliminado na primeira ronda do Open de Oeiras

João Domingues falhou o acesso à segunda ronda do Open de Oeiras III, torneio Challenger de categoria ATP 125, esta segunda-feira.

O tenista português, de 29 anos, número 299 do "ranking" ATP, perdeu com o australiano James McCabe, número 282 do mundo, em três "sets", pelos parciais de 2-6, 6-3 e 7-6.

Mantêm-se em prova os portugueses Jaime Faria, que garantiu presença no quadro principal esta segunda-feira, Gastão Elias, cuja estreia foi adiada, Frederico Silva, Duarte Vale, Pedro Sousa e Henrique Rocha, que se defrontam na primeira ronda, e o mais cotado de todos, João Sousa.