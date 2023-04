Jaime Faria conquista lugar no Challenger de Oeiras

Jaime Faria, de 19 anos, está pela primeira vez no quadro principal de um torneio de categoria Challenger. O tenista português conquistou o direito a estar no Challenger de Oeiras, depois de vencer o alemão Rudolf Mollerker (311), na 2.ª ronda do "qualifying".

Faria, número 583 do "ranking" mundial, venceu, em dois sets, por 7-6 e 6-3. Presença habitual nos quadros de pares, Jaime Faria, além de ter garantido entrada no torneio de singulares, também estará ao lado de Pedro Sousa no torneio de duplas.

O Challenger de Oeiras, que conta com um forte contingente nacional, incluindo João Sousa, será o último torneio da carreira de Pedro Sousa.

O Oeiras Open, de categoria Challenger 125, decorre no Complexo de Ténis do Jamor, até 23 de abril.