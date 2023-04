Heat surpreendem Bucks no primeiro jogo do "play-off"

Os Miami Heat venceram os Milwaukee Bucks, por 117-130, no primeiro jogo da 1.ª do "play-off" da Conferência Este da NBA. Resultado surpreendente da equipa que teve de passar pela ronda final do "play-in" para garantir lugar na fase decisiva da competição.

A lesão de Giannis Antentolounmpo facilitou a missão dos Heat. A grande estrela da equipa que conseguiu melhor "score" na fase regular da conferência abandonou o jogo, devido a dores nas costas. Giannis esteve pouco mais de 10 minutos em campo. Contribuiu com seis pontos e três ressaltos.

O melhor marcador do encontro foi Jymmy Butler. O extremo dos Heat fez duplo-duplo, com 35 pontos e 11 assistências. Bam Adebayo, com 22 pontos, nove ressaltos e sete assistências também esteve em destaque. Do banco, saltou Kevin Love para ajudar com 18 pontos e oito ressaltos.

Sem Giannis a tempo inteiro, Khris Middleton foi a grande figura dos Bucks, com 33 pontos, nove ressaltos e quatro assistências. Jrue Holiday registou duplo-duplo, 16 pontos e 16 assistências. Holiday ganhiu, ainda, sete ressaltos.



NBA

"Play-off", 1.º jogo

Conferência Este

Milwaukee Bucks-Miami Heat, 117-130

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers, 112-128

Conferência Oeste

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers, 110-115

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, 109-80