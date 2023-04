Pogacar conquista Amstel Gold Race

O ciclista Tadej Pogacar (UAE Emirates) conquistou a Amstel Gold Race, após um forte ataque a 36 quilómetros da meta.

A prova, de 253,6 quilómetros, entre Maastricht e Berg en Terblijt, nos Paíxes Baixos, foi realizada em 6:02.02 horas.



Ben Healy (mais 38 segundos) e Tom Pidcock (2m14) foram os últimos a “cair” de um grupo de 16 ciclistas que saíram do grupo principal a 90 quilómetros da meta.



O jovem esloveno, que teve um furo a menos de 40 quilómetros da meta, continua a somar triunfos e já tem 11 vitórias só em 2023, com destaque para Volta a Flandres e as classificações finais da Volta à Andaluzia e do Paris-Nice.

"Foi uma vitória incrível, não esperava estar tão cedo na fuga, depois corri muitos quilómetros com um furo, mas pude mudar de bicicleta e chegar à meta. Dei o máximo até ao final, estou muito feliz", disse Pogacar.



A corrida teve várias quedas, algumas obrigaram a desistências.

Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi o melhor português, no 32.º lugar, a 4.06 minutos de Pogacar, com Ruben Guerreiro (Movistar) a terminar em 39.º, a 6.17, enquanto André Carvalho (Cofidis) e Rui Oliveira (UAE Emirates) não concluíram a Amstel Gold Race.