Madeira SAD derrota Benfica e conquista primeira Taça FAP

O Madeira SAD venceu a primeira edição da Taça FAP de andebol feminino.

As insulares derrotaram o Benfica, na final, por 29-27.

Na “final four”, disputada na Maia, as encarnadas tinham derrotado o Alavarium (37-23) e as madeirenses tinham vencido o AA São Pedro do Sul, por 29-19.

A melhor marcadora da partida foi Mihaela Minciuna, do Benfica, com sete golos.

Esta nova prova (Taça da Federação de Andebol de Portugal) coloca frente a frente os vencedores das respetivas 4 Zonas – ADA São Pedro do Sul, Madeira SAD, Benfica e Alavarium.