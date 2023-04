Portugal derrota Geórgia e sobe à I Divisão

A seleção portuguesa feminina garantiu a promoção ao Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup em ténis, ao derrotar a Geórgia, no “play-off” de subida, no Complexo de Ténis do Jamor.

Depois das vitórias sobre Israel (3-0), Malta (2-1), Bósnia-Herzegovina (2-1) e Grécia (2-1), Portugal assegurou o regresso ao Grupo I, no qual não estava desde 2018, depois de vencer os dois encontros de singulares, frente à Geórgia.

Nos “courts” de terra batida do Jamor, Inês Murta, 685.ª da hierarquia mundial, venceu Sofia Shapatava, por 6-3 e 7-6 (7-5), em 1h44.

Francisca Jorge, número um nacional e 314.ª do mundo, garantiu o apuramento, ao vencer Ekaterine Gorgodze, 295.ª, por 7-5 e 6-3, em 1h34.

A Grécia, apenas batida por Portugal, também assegurou a subida, ao vencer a Estónia.