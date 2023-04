Zverev acusa Daniil Medeved de falta de "fair-play"

Alexander Zverev acusa Daniil Medvedev de falta de desportivismo. O tenista alemão, que regressou à competição após sete meses de ausência, devido a lesão, defrontou o russo em Monte Carlo, na quinta-feira, venceu o primeiro set, mas acabou por perder a partida.

Medvedev, número 5 do mundo, bateu Zverev (16), por 3-6, 7-5 e 7-6, nos oitavos de final do torneio. Em declarações à televisão alemã Sky, Zverev queixou-se, no entanto, do comportamento do adversário.

"Eu levo o 'fair-play' muito a sério, ele não. Houve mil situações durante o jogo em que sentia que estava a começar a jogar melhor e em que ele tentou sempre alguma coisa. Estou muito desiludido com ele, como atleta", afirma o tenista germânico.

Depois de eliminar Alexander Zverev, Medvedev jogou, esta sexta-feira, com o norueguês Holger Rune e foi eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo, no Mónaco.