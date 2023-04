Pichardo homenageado pelo Comité Olímpico

O triplista Pedro Pichardo foi homenageado pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) em Setúbal.

A porta, uma peça artística que distingue os atletas que conquistaram o ouro nos Jogos Olímpicos, foi entregue por José Manuel Constantino, presidente do COP.

“Esta porta significa um sentimento de gratidão e de reconhecimento por aquilo que tu tens feito pelo desporto nacional e por Portugal. Esta é a nossa forma muito simples de te agradecer e de testemunhar esse agradecimento através da porta.” “Este é também um reconhecimento à família Pichardo, que escolheu Portugal para viver, para que o seu filho possa desenvolver a sua atividade desportiva ao mais alto nível e estamos naturalmente muito satisfeitos por isso. E é também um reconhecimento à Câmara Municipal de Setúbal, que tem tido um papel que está muito além do papel desportivo. É um papel essencial e, sobretudo, social no apoio ao Pedro, mas também no apoio à família Pichardo”, disse Constantino.

Pichardo, que é um dos cinco campeões Olímpicos de Portugal, reagiu: “Gostaria de agradecer ao Comité Olímpico e à Câmara de Setúbal pelo apoio que me têm dado. Agradeço ao Telmo Guerra [autor], que fez a porta, em nome da minha família. Estou muito feliz pela porta, é muito bonita”, referiu.

Já Diana Gomes, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, reforçou o agradecimento a Pedro Pichardo “por tudo aquilo que deu ao desporto” e apontou ao futuro: “Tal como a porta simboliza, as portas abrem-se, há caminhos novos, mas eu sei que tu vais continuar este caminho, que ainda tens muito para nos trazer.”

Em representação da Câmara Municipal de Setúbal esteve Pedro Pina, vereador da Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude, que reforçou o “valor simbólico das portas nas vidas das pessoas”: “Setúbal abriu as portas ao Pedro e à família Pichardo, mas estas portas não se fecham. Embora tenham uma chave e uma fechadura, podemos levar a chave porque a porta de Setúbal nunca está fechada para o Comité Olímpico de Portugal, para o Pedro e para todos aqueles que queiram fazer desta condição e desta forma de estar uma perspetiva de olharmos com confiança e com esperança a vida e a forma de estar no desporto.”

O campeão olímpico do Triplo Salto em Tóquio 2020 foi o quarto a receber a porta de homenagem depois de Carlos Lopes, Nelson Évora e Fernanda Ribeiro.