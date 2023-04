Futsal. Portugal vence itália em jogo de preparação

A seleção de futsal derrotou a Itália, por 3-0, no primeiro jogo de preparação entre as duas equipas a realizar em Vila do Conde.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Tiago Brito, Carlos Monteiro e Pany Varela.

Este jogo ficou ainda marcado pela internacionalização 150 de Bruno Coelho e pelas estreias na seleção AA de Diogo Santos, Carlos Monteiro, Kutchy e Rúben Teixeira.

A segunda partida contra Itália está marcada para domingo, a partir das 20h00.

Portugal, campeão da Europa e do Mundo, prepara a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo, que vai começar no início da próxima temporada.