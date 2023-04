LeBron James e Davis carregam Lakers para o "play-off" da NBA

Os Los Angeles Lakers venceram os Minnesota Timberwolves (108-102), no "play-in", e garantiram lugar no "play-off" da Conferência Oeste. LeBron James, com 30 pontos 10 ressaltos e seis assistências, e Anthony Davis, com 24 pontos, 15 ressaltos e quatro assistências, foram os grandes suportes da vitória da equipa californiana.

Dennis Schroder, com 21 pontos, também esteve em destaque. Na 1.ª ronda do "play-off", os Lakers vão mediro forças com os Memphis Grizzlies.

A Oeste, os Atlanta Hawks surpreenderam os Heat e acabaram com a época da equipa de Miami. Os Hawks venceram na Flórida, por 105-116, com uma exibição coletiva muito forte e grande contributo dos jogadores de banco.

Saddiiq Bey (17 pontos), Bogdanovic (14), Onyeka Okongwu (12) e Jalen Johnson (10) acumularam 53 pontos, saltando do banco. O melhor marcador dos Hawks foi Trae Young, com 25 pontos. Clint Capela dominou a luta nas tabelas, com 13 ressaltos defensivos e oito ressaltos ofensivos.

Com 33 pontos, Kyle Lowry, dos Heat, foi o melhor marcador do encontro. No "play-off", os Hawks vão defrontar os Boston Celtics.

Na próxima madrugada há mais dois duelos do "play-in", com os Toronto Raptors a receber os Chicago Bulls e os New Orleans Pelicans a receber os Oklahoma City Thunder.