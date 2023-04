Zverev regressa à terra batida com vitória em três sets

Alexander Zverev voltou a competir em terra batida, quase um ano depois da lesão grave sofrida em Roland Garros, e venceu a partida, frente a Alexander Bublik, na 1.ª ronda do Masters de Monte Carlo.

O pó de tijolo pesou ao alemão no primeiro set, que Bublik, número 53 do "ranking", venceu por 6-3. Zverev, 16.º da classificação ATP, reagiu e fechou o encontro a seu favor, ao final de quase duas horas, com triunfos por 6-2 e 6-4, no segundo e terceiro sets.

"Há duas semanas que estou a treinar em terra batida. É a superfície mais natural para mim. Habitualmente levo cinco, 10 minutos a adaptar-me, mas este ano foi um pouco diferente. Tive de tirar a lesão da minha cabeça. Tinha de ser para poder voltar a deslizar", assumiu o tenista alemão, no final da partida.

Zverev lesionou-se com gravidade na meia-final de Roland Garros, frente a Nadal, no início de junho de 2022. Regressou aos courts sete meses depois, em janeiro. Ainda está a recuperar a melhor forma e os resultados têm sido modestos. O melhor que conseguiu foi chegar às meias-finais do Open do Dubai, um ATP 500, em fevereiro.

No último torneio, em Miami, perdeu na 2.ª ronda, no seu primeiro jogo, com o japonês Taro Daniel (97), por 6-0 e 6-4. Em Monte Carlo, na estreia em terra batida, eliminou Bublik e agora vai jogar com o espanhol Roberto Bautista Agut (29), que na 1.ª ronda afastou o o sérvio Filip Krajinovic.