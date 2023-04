Neemias Queta joga quatro minutos no fecho da época regular

O português Neemias Queta jogou quatro minutos na última partida da época regular da NBA dos Sacramento Kings.

O poste de 23 anos foi lançado no final da derrota contra os Denver Nuggets, por 109-105. Foi ainda a tempo de conseguir registar dois ressaltos e um bloqueio.

Queta já não era utilizado na NBA desde dezembro, quando fez cinco minutos contra os Wizards. Pelo meio, esteve várias vezes no banco, mas sem ser utilizado.

Os Kings vão disputar os "play-offs" depois de uma época regular que superou as expectativas com o terceiro lugar na Conferência Oeste. No entanto, Neemias Queta já não pode ser utilizado nessa fase por ter contrato de duas-vias, que lhe permitiu jogar na G-League ao longo da temporada.

No total, Neemias fez apenas cinco jogos na NBA esta temporada, a sua segunda nos Kings. Foi, no entanto, figura de grande destaque nos Stockton Kings, na G-League.