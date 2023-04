Ténis. Árbitro Carlos Ramos reforma-se depois do Estoril Open

O árbitro português Carlos Ramos despediu-se este domingo do ténis, com o fim do Estoril Open.

O anúncio foi feito no final do torneio, ainda antes da entrega de prémios.

Carlos Ramos foi o primeiro árbitro a arbitrar todas as finais masculinas dos quatro Grand Slams. Apenas mais um árbitro conseguiu este feito, até agora.

Um dos momentos mais controversos da carreira do português aconteceu na final feminina do US Open de 2018, quando Serena Williams perdeu para a japonesa Naomi Osaka.

A tenista norte-americana foi repreendida por Carlos Ramos por estar a receber instruções do seu treinador durante o encontro. Em resposta, Serena Williams chamou Carlos Ramos de "mentiroso" e "ladrão", recebendo uma penalização de um jogo.

No final do jogo o próprio treinador de Serena admitiu que deu indicações e, mais tarde, a própria tenista admitiu que errou e que não devia ter ficado "zangada quando não ganhei".