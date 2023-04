Futsal. Rúben Teixeira rende lesionado Silvestre

Rúben Teixeira, ala do Caxinas, foi este domingo chamado à seleção portuguesa de futsal, rendendo o lesionado Silvestre, do Benfica, para os jogos de preparação com a Itália.

O jogador do Caxinas foi chamado pela primeira vez à seleção, juntando-se aos também estreantes Diogo Santos (Sporting) e Edmilson Sá (Fundão), que integravam a lista de convocados inicial.

O selecionador nacional, Jorge Braz, tem ao seu dispor 15 jogadores para este compromisso duplo, cujo estágio de preparação se inicia na segunda-feira, em Vila do Conde, e se prolonga até ao dia 16.

Nessa concentração estão previstos dois jogos com os transalpinos, na sexta-feira e no dia 16, no Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde.

O sorteio da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo de 2024, em que Portugal participa, está marcado para 8 de junho.

Lista dos 15 convocados:

- Guarda-redes: Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp) e André Correia (Leões Porto Salvo).

- Fixos: Gonçalo Sobral (Benfica) e André Coelho (FC Barcelona, Esp).

- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

- Universal: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga).

- Alas: Pany (Sporting), Diogo Santos (Sporting), Rúben Teixeira (Caxinas), Bruno Coelho (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga) e Edmilson Sá “Kutchy” (Fundão).

- Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).