Espinho não usa pista coberta de atletismo, mas está disponível para cedê-la

A Câmara Municipal de Espinho revelou, este domingo, que não prevê reativar a sua pista coberta de atletismo, porque precisa do recinto que a acolheria para outras modalidades. Contudo, disse-se disponível para continuar a cedê-la a outras entidades.

A posição da autarquia foi assumida depois de o Diretor Técnico Nacional (DTN) da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter lamentado, nos Campeonatos da Europa "indoors", em Istambul, que Lisboa seja "uma das poucas capitais da Europa que não tem uma pista coberta" para o treino da modalidade.

Na altura, após o melhor desempenho português em Europeus "indoor", José Santos recordou que Espinho detém "a única pista [coberta] completa que o país tem", de estrutura desmontável, lamentando: "Foi usada uns anos, em Braga, por empréstimo, mas não a conseguimos utilizar".

Fonte oficial da Câmara de Espinho disse hoje à Lusa, contudo, que a pista batizada com o nome de António Leitão "está operacional" e em condições de ser usada, e garantiu: "Continuamos disponíveis para cedê-la a outras entidades, como sempre estivemos".

Atualmente, a estrutura está "desmontada e armazenada na Nave Desportiva Polivalente" porque o município não tem praticantes de atletismo em número suficiente para justificar o seu funcionamento contínuo nesse pavilhão -- que é o único do concelho com dimensões para acomodar a pista.

"A permanência da pista de atletismo montada condiciona fortemente a utilização da Nave e impediria a utilização diária daquela infraestrutura por diversos clubes e centenas de atletas noutras modalidades", explicou à Lusa fonte do gabinete da presidência.

Homenageando o atleta local António Leitão (1960-2012), medalha de bronze nos 5.000 metros dos Jogos Olímpicos Los Angeles1984, a pista coberta e desmontável de Espinho foi adquirida por concurso público internacional em 1996, então por 114.500 escudos, aos quais acresceram os 17% do IVA da época.

A sua última utilização em Espinho foi em 2012, durante o Mega Sprint Douro e Vouga. Depois disso, só foi montada mais uma vez, já no município de Braga, ao qual esteve cedida entre janeiro de 2020 e março de 2022 -- ano em que acolheu os Campeonatos Europeus de Veteranos em pista coberta.

Segundo a Câmara de Espinho, a cada utilização, as operações de montagem e desmontagem da Pista António Leitão "rondam os 35.000 euros".

Há cerca de um mês, Portugal conseguiu a sua melhor participação de sempre em Europeus de atletismo "indoor", em Istambul, na Turquia, onde igualou as três medalhas Torun2021 e de Valência1998, mas superou o número de finalistas.

A seleção portuguesa saiu de Istambul2023 com três medalhas, as de ouro de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e a de bronze de Patrícia Mamona, também no triplo.

Apesar das limitações, então, José Santos deixou agradecimentos a quem contribuiu para a temporada de inverno: "É uma pena não haver planeamento nenhum nesse sentido. Resta-me agradecer à Câmara Municipal de Pombal, que nos permite ter a única pista em utilização para os nossos campeonatos, e à de Braga, onde há uma um pouco mais limitada".