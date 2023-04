Ruud afasta campeão em título do Estoril Open

O norueguês Casper Ruud, número cinco do ténis mundial, avançou para as meias-finais do Estoril Open, ao afastar o campeão em título, o argentino Sebastián Báez, com uma vitória em dois sets.

No encontro dos quartos de final, que era uma final antecipada, o primeiro cabeça de série confirmou o seu favoritismo com um triunfo por 6-3 e 6-0, em 1h19 minutos, diante do 32.º jogador do “ranking” ATP.

Nas

meias-finais, Rudd vai defrontar o francês Quentin Halys, que também esta

sexta-feira derrotou o austríaco Dominic Thiem, com os parciais de 6-1 e 6-4.