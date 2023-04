Vasco Ribeiro e quatro portuguesas nos quartos do Caparica Surf Fest

Vasco Ribeiro vai ser o único português nos quartos de final da prova de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL) na Costa de Caparica, enquanto Mafalda Lopes, Teresa Bonvalot, Francisca Veselko e Yolanda Hopkins qualificaram-se no feminino.

Na quinta bateria da ronda de 32, Vasco Ribeiro, que já ganhou cinco títulos nacionais e um mundial júnior, marcou 13,60 pontos, em 20 possíveis, nas duas melhores ondas (7,33 e 6,27) vencendo o heat, e, já nos oitavos de final, repetiu o primeiro lugar com 13,27 (6,90 e 6,37) na terceira bateria, tendo agora pela frente o espanhol Adur Amatriain.

Já Frederico Morais, que conta com três títulos nacionais, João Mendonça, Luís Perloiro e Guilherme Ribeiro, atual campeão nacional, ficaram todos pelo caminho logo na ronda dos 32.

Do lado das mulheres, das seis atletas lusas que entraram na água nos oitavos, na Praia do Paraíso, apenas duas foram eliminadas (Carolina Mendes e Maria Salgado).

Mafalda Lopes venceu a primeira bateria nos oitavos, com 13,20 (6,83 e 6,37), com a olímpica Teresa Bonvalot, com quatro títulos nacionais e um europeu, a ficar no segundo posto com 11,10 (5,73 e 5,37).

Francisca Veselko, que também já foi campeã portuguesa e é a atual campeã mundial júnior, dominou completamente o segundo heat, fazendo 17,53 pontos, graças a uma onda de 9,70 (a pontuação mais alta até agora da prova) e outra de 7,83.

Logo a seguir, na terceira bateria, a olímpica Yolanda Hopkins, outra antiga campeã nacional, também ganhou, marcando 12,80 pontos (6,40 e 6,40).

Nos quartos, Mafalda Lopes vai defrontar a francesa Nahia Milhau na primeira bateria, e na segunda vai haver um duelo de lusas entre Teresa Bonvalot e Francisca Veselko, com Yolanda Hopkins no terceiro heat frente Heimiti Fierro.