Borges e Cabral na segunda ronda de pares do Estoril Open

A dupla formada por Francisco Cabral, número 53 do mundo, e Nuno Borges, 129.º do "ranking" ATP de pares, estreou-se, esta quarta-feira, no Estoril Open com vitória e apuramento para a segunda ronda.

Os tenistas portugueses, que defendem o título conquistado em 2022, tiveram de se esforçar no segundo "set" frente à parelha austro-polaca Sam Weissborn (105) e Romain Arneodo (92), mas venceram no "tie break". O triunfo ficou selado em dois parciais, por 6-3 e 6-7 (7-3).

Cabral e Borges juntam-se na segunda ronda à outra dupla com representação portuguesa, formada por João Sousa e Dominic Thiem.

Nuno Borges, a quem resta apenas a variante de pares, após ter sido eliminado na primeira ronda em singulares, e Francisco Cabral vão defrontar, nos quartos de final, o neerlandês Robin Haase (número 46 da hierarquia mundial de pares) e o austríaco Philipp Oswald (77).

Haase e Oswald eliminaram a dupla mais cotada do torneio, formada pelo polaco Hugo Nys (25) e pelo alemão Andreas Mies (21).