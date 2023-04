Pedro Sousa e Henrique Rocha caem no Estoril Open

Os portugueses Henrique Rocha e Pedro Sousa estão fora do Estoril Open no quadro de singulares.

O primeiro a ser eliminado foi Henrique Rocha, de apenas 18 anos, que perdeu em dois "sets" frente a Zapata Miralles, pelos parciais de 6-4 e 6-2, numa partida que durou 1h37.

Mais longo foi o jogo de Pedro Sousa, atleta olímpico e ex-"top-100" do mundo. O tenista de 35 anos vai terminar carreira daqui a duas semanas, no Oeiras Open 125, no Jamor, e despede-se já do último Estoril Open da carreira.

Pedro Sousa venceu o primeiro "set" frente ao francês Luca van Assche, 91.º do "ranking", por 7-6 (7-5), mas não resistiu e permitiu a reviravolta por 6-3 e 6-1.

No final do encontro, Pedro Sousa assume que "não era agora que queria parar".

"Tenho que perceber o contexto onde eu estou neste momento e o meu contexto familiar não me permite ter a disponibilidade física e mental para alcançar os objetivos que eu ainda gostava no ténis. Por isso, acho que não valia a pena continuar nessas condições. Não me motivava o suficiente e, pronto, algum dia tinha que ser e acho que chegou a hora", afirmou, no fim da partida.

Na próxima ronda, Zapata Miralles vai defrontar o polaco Hurkacz, segundo cabeça de série do torneio, enquanto que van Assche mede forças com o espanhol Davidovich Fokina, terceiro cabeça de série.



Restam dois portugueses no quadro principal, os dois mais fortes. Nuno Borges e João Sousa ainda entram em competição esta tarde na terra batida do Estoril.