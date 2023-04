Nuno Borges cai à primeira no Estoril Open

Nuno Borges, o atual número um português, foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open.

O tenista de 26 anos, atualmente no 65.º posto do "ranking" mundial, perdeu frente ao francês Quentin Halys em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-4. O jogo durou 1h19.

Na próxima ronda, Halys, 80.º da hierarquia, mede forças com o espanhol Robert Bautista, 28.º do mundo e quarto cabeça de série do torneio.

O torneio fica apenas com um português em competição, João Sousa, depois das eliminações de Pedro Sousa e Henrique Rocha.