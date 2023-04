João Sousa qualifica-se para a segunda ronda do Estoril Open

O português João Sousa está na segunda ronda do Estoril Open após ter batido o italiano Giulio Zeppieri em três "sets".

O antigo número um nacional, vencedor do torneio em 2018, arrancou a prova com o pé direito. Venceu o primeiro "set", por 6-4, seguido de uma resposta do italiano, atual 121.º do "ranking" mundial ATP, que dominou o segundo "set", por 6-1.

João Sousa, que recebeu um "wild card" para marcar presença na prova, venceu o último "set" também de forma dominante, por 6-2.

O vimaranense, hoje 147.º da hierarquia mundial, tem caminho difícil pela frente. Na próxima partida vai medir forças com o quinto melhor tenista do mundo, o norueguês Casper Ruud, que é o primeiro cabeça-de-série do torneio.