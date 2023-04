Nuno Borges alcança novo melhor "ranking" da carreira e Djokovic regressa ao topo

Nuno Borges alcança novo melhor "ranking" da carreira, esta segunda-feira, que marca o regresso de Novak Djokovic ao trono do ténis mundial.

O tenista português mais cotado da atualidade sobe três lugares na hierarquia ATP, para 65.º. Também é um bom dia para João Sousa, que escala nove lugares, para 147.º, ainda que anda longe do seu melhor. O maiato e o vimaranense vão disputar, esta semana, o Estoril Open.

Henrique Rocha e Pedro Sousa, que se apuraram para o quadro principal - é o último torneio da carreira de Sousa -, iniciam a participação como 596.º e 475.º classificados do "ranking" ATP, respetivamente.

O grande destaque da atualização desta segunda-feira, a nível mundial, é o regresso de Djokovic a número um. O sérvio, que não participou no Open de Miami, por não estar vacinado contra a Covid-19, aproveita a derrota do anterior líder da hierarquia mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, na meia-final do torneio, para voltar a subir ao trono.

Alcaraz desce para segundo. O italiano Jannik Sinner, que eliminou o espanhol e depois foi derrotado na final, sobe dois lugares, para nono. O vencedor do Open de Miami, o russo Daniil Medvedev, sobe um lugar, para número quatro, relegando o norueguês Casper Ruud para quinto.