João Sousa satisfeito por primeira vitória com Thiem. "Complementamo-nos muito bem"

O tenista português João Sousa adiantou ter conquistado uma “muito boa vitória ao lado de um amigo”, Dominic Thiem, na primeira ronda de pares do Estoril Open, enquanto ao austríaco salientou o regresso aos triunfos na variante.

“Muito boa vitória ao lado de um amigo, de um companheiro. Obviamente é sempre muito bom começar os torneios com uma vitória. O par serve também um bocadinho para isso, para nós, que jogamos um bocadinho mais singulares, podermo-nos habituar ao campo, às condições e a verdade é que nos complementamos muito bem. Já tínhamos jogado anteriormente e foi um bom encontro. Estou muito contente com isso”, começou por defender o vimaranense.

João Sousa e o parceiro austríaco, campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, eliminaram na ronda inaugural o também português Duarte Vale e o norte-americano Ben Shelton, também premiados com um "wild card", por 6-4 e 6-2, em uma hora e nove minutos.

“Foi pena termos calhado os dois ‘wild cards’ um contra o outro. Mas a verdade é que o sorteio ditou isso. Pouco podemos fazer. Nós fizemos a nossa parte, demos o nosso melhor. Conseguimos a vitória e esse era o objetivo”, acrescentou o minhoto, de 34 anos.

A estreia do campeão português do Estoril Open de 2018 está prevista para terça-feira diante do italiano Giulio Zeppieri, logo a seguir ao encontro entre Thiem e o compatriota Sebastian Ofner, e Sousa garante estar a sentir-se bem para a edição deste ano do ATP português.

“Preparei-me muito bem. Como digo, começar o torneio com uma vitória, independentemente de ser em singulares ou em pares, é sempre bom, é gratificante. Estou contente com isso. Os singulares não têm nada a ver, mas é muito bom para habituar-se às condições de jogo. Hoje, não tínhamos muito vento, normalmente faz um bocadinho mais de vento, o que é melhor para nós. É um bom indício, uma boa preparação e amanhã [terça-feira] é para dar tudo em campo. E tentar levar essa vitória. Esse é o objetivo”, frisou o número dois português e 147 do mundo em singulares.

Já Dominic Thiem, de regresso ao Clube de Ténis do Estoril, depois da estreia em 2022, lembrou ter conquistado ao lado de João Sousa a “primeira vitória em muito tempo” em pares – não vencia desde 2019 na variante -, o que sabe “sempre bem”.

“Fiquei muito feliz quando o João me perguntou [convidou para fazer dupla] e também foi bom receber o ‘wild card’. E, sim, é a minha primeira vitória [em pares] em dois anos, ou algo assim, por isso foi um dia muito bom”, confessou.

O antigo número três mundial, atualmente caído para o 111º lugar no ranking ATP, conquistou o primeiro e único ‘major’ da carreira no Open dos Estados Unidos em 2020, mas na temporada seguinte contraiu uma lesão grave no pulso direito que o arredou dos ‘courts’ durante vários meses.