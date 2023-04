Francisca Jorge continua à porta das 300 melhores do mundo

Francisca Jorge continua na 303.ª posição do "ranking" WTA, à porta do "top-300", na atualização desta segunda-feira.

A tenista portuguesa nem sobe, nem desce, ao contrário da irmã mais nova, Matilde, que cai cinco lugares, para 628.ª. Inês Murta desce outros quatro, para 682.ª, e Ana Filipa Santos cinco, para 886.ª.

No topo do mundo, continua a polaca Iga Swiatek. O "top-10" tem duas mexidas: a grega Maria Sakkari sobe a nona e a checa Petra Kítová, que venceu o Open de Miami, reentra na lista das dez melhores. A finalista vencida, a cazaque Elena Rybakina, mantém-se no sétimo posto.