O veterano Pedro Sousa anunciou que vai retirar-se do ténis daqui a duas semanas, no Oeiras Open 125, no Jamor.

Pedro Sousa, tenista olímpico, finalista ATP e ex-top 100 mundial, confirmou ainda que este vai ser o seu último Estoril Open.

O tenista luso, de 35 anos qualificou-se para a última ronda da fase de qualificação, depois de ter sido obrigado a uma reviravolta contra o eslovaco Jozef Kovalik, num encontro em que esteve a perder por 4-6, 2-5.