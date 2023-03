Hurkacz substitui o lesionado Korda no Estoril Open

O polaco Hubert Hurkacz, 9.º melhor do mundo, foi confirmado no Estoril Open como o substituto de Sebastian Korda, que falha o torneio por lesão.

Segundo a nota oficial, "Sebastian Korda está ainda a recuperar da lesão no pulso direito, mas tem um substituto especial para o Estoril Open".

Hurkacz, de 26 anos, vai jogar pela primeira vez no torneio português. Com o reforço de última hora, o Estoril Open passa a ter dois "top-10" no quadro principal pela primeira vez na história do torneio, para além do norueguês Casper Ruud, quarto no "ranking" ATP.



“Estou muito entusiasmado por jogar no Estoril. Vai ser o meu primeiro torneio em terra batida e também nunca estive aí. Venham-me apoiar, vemo-nos lá”, disse o polaco, num vídeo publicado nas redes sociais do maior torneio de ténis português.



Hurkacz será o segundo cabeça de série do torneio e procura o seu primeiro título em terra batida. A maior conquista da carreira foi o Masters 1000 de Miami, em 2021.