Miguel Nascimento a um centésimo dos mínimos olímpicos

O nadador Miguel Nascimento venceu a final dos 50 metros livres, com 21,97 segundos, e ficou a apenas um centésimo dos mínimos de acesso aos Jogos Olímpicos de 2024.

O atleta do Benfica garantiu, no entanto, mínimos para o Mundial de Fukuoka no verão.

Na final, Nascimento ficou à frente de Diogo Ribeiro que, nas eliminatórias, já carimbou o passaporte para Paris 2024 com um recorde nacional e mínimos olímpicos (21,87). O terceiro lugar foi para o ucraniano Andrii Govorov (V. Guimarães), com 22,09.