Diogo Ribeiro "orgulhoso" por "ser o primeiro atleta de Portugal a obter mínimos" para Jogos Olímpicos

O nadador Diogo Ribeiro é o primeiro português a carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O atleta do Benfica bateu o recorde nacional dos 50 metros livres, com 21,87 segundos, no Open de Portugal, e mostrou-se orgulhoso.

"Sinto que estou em grande forma. Chegados aqui sabíamos que os 50 metros livres não era a prova mais importante para mim, mas a prova que eu sinto menos pressão e assim sentimos que podia ser a prova que pudéssemos fazer logo mínimos para os Jogos Olímpicos", referiu.

Diogo Ribeiro garante que teve “boas sensações na água. Agora há mais três dias de provas e espero que as minhas provas corram ainda melhor”.

"Mas agora já fiz mínimos para os Jogos Olímpicos e estou supercontente, ser o primeiro atleta de Portugal a obter mínimos para Paris. Os mínimos já estão despachados e ser o primeiro não só na natação, mas em todos as modalidades é um sentimento único para mim", descreveu Diogo Ribeiro.