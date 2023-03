João Sousa fora do “challenger” de Girona

O tenista português João Sousa foi eliminado na segunda ronda de singulares do “challenger” de Girona, em Espanha, ao perder com o argentino Mariano Navone, em três sets.

O vimaranense, 156.º do “ranking” ATP, foi batido pelo argentino, 237.º da hierarquia, por 6-2, 4-6 e 6-4, em 2h24.

Sousa ainda está em prova no quadro de pares, no qual vai jogar os quartos de final ao lado do compatriota Francisco Cabral, nos quais vão defrontar a dupla formada pelo argentino Marco Trugelliti e pelo sérvio Miljan Zekic ou com o par formado pelo uzbeque Sanjar Fayziev e pelo grego Markos Kalovelonis.

No quadro de singulares continua Gastão Elias, 254.º do mundo, que vai defrontar nos oitavos de final o italiano Raul Brancaccio, 136.º.