Manuel Marinheiro: "Marc Márquez foi imprudente e irresponsável"

"Calma", começa por dizer a Bola Branca, Manuel Marinheiro.

O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), agora mais a frio, comenta a condução de Marc Márquez, em Portimão, e define o acidente provocado pelo espanhol como causa de uma atuação "imprudente e irresponsável".

O dirigente sublinha que a gravidade do episódio podia ter provocado "lesões ainda mais graves", mas Miguel Oliveira vai poder marcar presença no próximo domingo na segunda corrida da época, na Argentina.

Manuel Marinheiro deseja "as rápidas e boas melhoras" ao piloto luso e reconhece que a ausência de Marc Márquez do circuito das Termas de Río Hondo, por fratura na mão, pode suscitar que as sanções não terão aplicabilidade na prática.

Porém, os decisores podem ter determinado que o espanhol só cumprirá as duas "long lap" quando voltar às pistas. O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal confia nos decisores da FIM e da DORNA, acreditando a pena ao espanhol terá tido em conta o histórico do piloto, e por isso, de novo, "aplicando bem o direito e as sanções".

No plano mais emocional, o dirigente concorda que provavelmente todos "gostariam de ver o Marc Márquez de fora mais umas corridas". Sem desculpar a ação do espanhol, recorda que há no circuito "pilotos mais impulsivos" e num desporto em que "por vezes é preciso arriscar".

A terminar e num olhar para uma temporada que está no seu começo, Manuel Marinheiro considera que Miguel Oliveira confirmou que "tem as competências e capacidades para ser campeão do Mundo", desejando que tal aconteça "o mais rápido possível". Não esquecendo que para já o tempo ainda é de adaptação a "uma equipa nova e a uma mota nova".