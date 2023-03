João Almeida fecha Volta à Catalunha no pódio

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) terminou na terceira posição a Volta à Catalunha, ganha pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que conclui as sete etapas com seis segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Roglic, de 33 anos, liderou a competição desde o primeiro dia, fechando com o tempo final de 28:19.10 horas, menos seis segundos que Evenepoel, e menos dois minutos e 11 segundos do que o português.

Nos 136 quilómetros da etapa de hoje, disputada nas ruas de Barcelona e com seis subidas à colina de Montjuic, Roglic perdeu apenas quatro dos 10 segundos de vantagem que o separavam do belga à partida.

Evenepoel acabou por se impor no sprint final, terminando com 2:59.24 horas, imediatamente à frente de Roglic, que conseguiu o seu primeiro triunfo na Volta à Catalunha, duas semanas depois de ter vencido o Tirreno-Adriático, prova na qual João Almeida foi segundo.

Este domingo, Almeida foi 21.º na etapa, a 58 segundos do vencedor, enquanto Ivo Oliveira, também da UAE Emirates, cruzou a meta no 128.º posto, a 11.39 minutos do belga, fechando a competição na 130.ª posição, a 1:33.08 de Roglic.

"Foram sete dias difíceis, mas eu tive pernas, estou feliz por acrescentar o nome à lista de vencedores desta prova histórica", afirmou Roglic, que voltará a bater-se com o belga, campeão do mundo de fundo, entre 6 e 28 de maio.

Remco Evenepoel, que venceu a classificação da montanha e da juventude,

disse estar consciente de que "seria difícil vencer", mas

acrescentou: "Foi uma boa batalha, estou feliz com a minha semana".