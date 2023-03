João Almeida sobe ao pódio na Volta à Catalunha

O ciclista português João Almeida (UAE-Emirates) subiu ao terceiro lugar da Volta à Catalunha após a quinta etapa, vencida pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Roglic completou os 176,6 quilómetros entre Tortosa e Lo Port, que terminaram numa subida de categoria especial ao Mirador del Portel, com o tempo de 04:27.41 horas, à frente do belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), segundo, a seis segundos, e de Almeida, terceiro, a 12.



Na geral, Roglic continua na frente, agora com 10 segundos de vantagem em relação a Evenepoel, enquanto Almeida subiu ao terceiro posto, a 1.02 minutos do esloveno.

Já dentro do último quilómetro, o ciclista luso atacou, tentando surpreender os rivais, mas teve resposta pronta de Roglic e Evenepoel e, quando os rivais aumentaram o ritmo, foi acabou por ceder.



Roglic e Evenepoel seguiam juntos, mas o esloveno acelerou nos últimos 100 metros e o belga pagou o esforço, acabando por perder alguns segundos.

Ivo Oliveira, o outro português da UAE-Emirates na Catalunha, terminou a etapa de hoje no 152.º posto e está agora no 155.º na classificação geral, já a mais de uma hora do primeiro.

No sábado, corre-se a sexta etapa, com uma ligação 174,1 quilómetros entre Martorell e Molins de Rei.