​Confederação do Desporto alerta para falta de financiamento e condições

A Confederação do Desporto de Portugal diz que as associações e as federações estão descontentes.



Em causa, como manifestaram esta sexta-feira em comunicado, está o subfinanciamento do desporto ou a falta de condições para a prática desportiva.

“As federações sentem-se cada vez mais fragilizadas, têm mais dificuldade de colocarem em prática o seu objetivo: terem um desenvolvimento desportivo consentâneo com as necessidades do país e das suas modalidades”, afirma o Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Paula Cardoso, em declarações a Bola Branca.

A Confederação refere que as dificuldades das federações, associações e clubes são há muito conhecidas, mas continuam a ser ignoradas.

“Os sucessivos secretários de Estado conhecem os nossos problemas, mas o pior depois é a concretização. Apresentámos há dois anos um conjunto de propostas, mas nenhuma das propostas foi alvo de estudo aprofundado, morreram todas. Batem sempre todas na trave”, sublinha Carlos Paula Cardoso.