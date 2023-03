Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Open de Miami

Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do Open de Miami, nos Estados Unidos da América, torneio de categoria Masters 1000.

O número um do ténis português, atual 68.º classificado do "ranking" ATP, já admitira estar bastante cansado, devido à sequência de jogos exigentes desde meados de fevereiro. Acabou por ceder ao cansaço, diante do finlandês Emil Ruusuvuori, número 54 da hierarquia mundial, em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-4.

Nuno Borges, que vinha de sete vitórias consecutivas em oito dias, terá agora uma semana para descansar, antes do regresso aos "courts" portugueses. O Estoril Open arranca a 1 de abril e o maiato, de 26 anos, tem entrada direta no quadro principal.

Também vai disputar o torneio de pares, em que defenderá o título, conquistado no ano passado, ao lado de Francisco Cabral.