UCI suspende Rádio Popular-Boavista por casos de doping

“Por virtude de punições aplicadas aos ex-atletas da equipa, João Benta e Daniel Freitas, resultantes de infrações pelos mesmos cometidas à revelia das orientações que sempre lhes foram transmitidas, deliberou a UCI punir a equipa de ciclismo com a pena de suspensão por 30 dias, estando assim impedida de participar em provas internacionais”, lê-se na nota, enviada na noite de terça-feira.

Destaca-se, ainda, o facto de a UCI ter reconhecido “a inexistência de qualquer responsabilidade da Direção e Corpo Técnico da Equipa”.

A sanção do organismo que tutela o ciclismo mundial surge na sequência dos casos de Daniel Freitas, arguido na operação "Prova Limpa", que foi suspenso em dezembro por três anos pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), por "posse de substância e método proibido", e de João Benta.

João Benta foi suspenso provisoriamente, a 7 de fevereiro, pela UCI por “uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas”, com as anomalias registadas no seu passaporte biológico a reportarem-se ao seu período como ciclista dos axadrezados, que representou entre 2017 e 2021.