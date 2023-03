Lamperti é o primeiro líder da Volta ao Alentejo

Luke Lamperti (Trinity) sprintou esta quarta-feira para a camisola amarela da Volta ao Alentejo, impondo-se em Ourique no final de uma primeira etapa marcada por quedas, para inaugurar o seu palmarés esta temporada.

O jovem norte-americano, de apenas 20 anos, bateu o cotado Cyril Barthe (Burgos-BH) no final dos 168,8 quilómetros desde Beja, cortando a meta com o tempo de 3:54.24 horas, o mesmo registado pelo terceiro classificado, o seu companheiro Max Walker, e por Rafael Silva (Efapel), o melhor português, no quarto lugar.

Graças à vitória de hoje, a primeira desta temporada e a quinta da carreira em elites, o sorridente Lamperti vestiu a camisola amarela, liderando a geral com três segundos de vantagem para Barthe, seis para Walker e 10 para Silva, numas contas explicadas pelas bonificações distribuídas na meta.

"É muito bom ganhar a primeira etapa, encara-se o resto da prova com mais confiança. Estivemos muito bem enquanto equipa hoje, os outros rapazes estiveram absolutamente perfeitos. Penso que podemos transportar isso para os próximos dias", disse já depois de subir ao pódio.

A queda nos últimos três quilómetros não provocou diferenças na meta -- como ditam os regulamentos -, mas deixou alguns dos favoritos à vitória final em posições surpreendentes na classificação geral, nomeadamente o campeão em título Orluis Aular (Caja Rural) ou o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), o vencedor de 2021, que são, respetivamente, 94.º e 97.º, a 10 segundos do líder da geral.