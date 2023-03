Gastão Elias nos quartos do Challenger de Las Franquesas del Valles

Gastão Elias venceu o búlgaro Adrian Andreev, esta quarta-feira, e apurou-se para os quartos de final do Challenger Club Els Gorchs, que decorre em Las Franquesas del Valles, na Catalunha, em Espanha.

O tenista português, 222 do mundo, bateu o quinto cabeça-de-série do torneio, 197 da classificação ATP, em dois sets, por 6-4 e 6-3.

Elias vai defrontar o chinês Bu Yunchaokete (266), que na ronda anterior derrotou o tunisino Skander Mansouri, por duplo 6-2 (279). Quem também carimbou a passagem aos "quartos" foi o principal favorito, o australiano Max Purcell.

Purcell, no torneio de pares, fará dupla com Francisco Cabral. Gastão Elias, por sua vez, jogará ao lado de João Domingues. Os tenistas portugueses estão ainda num torneio de piso duro, já com o Estoril Open à vista. O maior torneio nacional arranca a 1 de abril.