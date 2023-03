Campeões Nuno Borges e Francisco Cabral voltam a fazer dupla no Estoril Open

Francisco Cabral e Nuno Borges vão defender o título de campeões do torneio de pares do Estoril Open, que arranca no dia 1 de abril.

A lista de duplas que vão competir no Clube de Ténis do Estoril foi divulgada e, entre os vários nomes, destacam-se os Cabral, número 55 do "ranking" ATP em pares, e Borges, 69.º, campeões em título.

Em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges tornaram-se na primeira dupla portuguesa a conquistar o Estoril Open. Derrotaram, na final, a dupla sueco-argentino André Goransson e Máximo González.

Cabral é o número um do ténis português em pares. Ainda com Borges, em 2022, chegou à final do Open de Praga, na República Checa, e às segundas rondas de Wimbledon e do US Open. Também venceu o Open de Gstaad, na Suíça, no mesmo ano, com o bósnio Tomislav Brkic.

Nuno Borges é o número um nacional em singulares e está confirmado que participará em ambos os torneios, no Estoril - a sós e com Cabral. Terá entrada direta para o quadro principal nas duas variantes.