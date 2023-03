Nuno Borges entra no quadro principal do Masters 1000 de Miami

Nuno Borges continua em estado de graça e qualificou-se para o quadro principal do Masters 1000 de Miami pela primeira vez na carreira.

Depois de ter conquistado o Challenger do Arizona, o que lhe permitiu subir, pela primeira vez, ao "top-70" do "ranking", Nuno Borges viajou para Miami e entrou no quadro principal do conceituado torneio.

O número um do ténis português superou, na segunda ronda do "qualifying", o croata Borna Gojo em três "sets" em 2h23m.

Nuno Borges levou a melhor no primeiro "set" frente ao 113.º do "ranking", por 6-4, perdeu o segundo no "tie-break", (6-8) e venceu o derradeiro "set" da mesma forma (8-6).

É a primeira vez na carreira que o tenista de 26 anos se apura para o quadro principal de um Masters 1000.