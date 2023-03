Mário Silva é o novo treinador de futsal do Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Mário Silva como novo treinador da equipa de futsal. O técnico de 42 anos deixa o Leões de Porto Salvo e assina contrato até 2025.

É o regresso de Mário Silva às águias, onde trabalhou durante sete temporadas como adjunto de Joel Rocha, entre 2014 e 2021. Desde então, passou pelo Torreense e Leões Porto Salvo.

"É um privilégio e uma honra poder regressar a esta casa, que aprendi a conhecer desde criança, que conheço por dentro, da qual tenho memórias e recordações muito boas desses dois momentos. Quero ajudar a construir mais memórias e recordações muito boas daqui para a frente", disse, em declarações aos meios do clube.

O espanhol Pulpis deixou o comando da equipa técnica do Benfica devido a maus resultados e esteve apenas uma temporada e meia no comando técnico da equipa.

O Benfica está no terceiro lugar do campeonato, com 41 pontos, a seis do líder Sporting e a três do Braga.