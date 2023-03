Râguebi. Portugal falha conquista do Europe Championship

Portugal perdeu com a Geórgia por 38-11, na final do Europe Championship 2023 de râguebi, disputada em Espanha, no Estádio Nuevo Vivero de Badajoz, e falhou a conquista do segundo título europeu do seu historial.

Ao intervalo, Portugal perdia por 12-11, com um ensaio de Tomás Appleton (07 minutos) e duas penalidades de Simão Bento (29, 33), mas a Geórgia, após os toques de meta de Akaki Tabutsadze (14, 25), aumentou a vantagem na segunda parte, com ensaios de Shalva Mamukashvili (43), Guram Papidze (65), Demur Tapladze (71) e Guram Gogichashvili (79).

Os “lobos”, orientados pelo selecionador Patreice Lagisquet, procuravam o segundo título na competição, depois de se terem sagrado campeões europeus pela primeira vez em 2004, na altura, sob o comando técnico de Tomaz Morais.