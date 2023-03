Basquetebol. FC Porto derrota Sporting por um ponto

O FC Porto venceu o Sporting, por 72-71, em partida da terceira jornada da segunda fase do campeonato de basquetebol.

Após esta jornada, e com a derrota do Benfica, os três grandes estão empatados na frente com 45 pontos.

BASQUETEBOL - 2.ª Fase - Grupo A

3.ª Jornada

FC Porto 72-71 Sporting

Intervalo: 34-36

Oliveirense 70-68 Benfica

Lusitânia 66-72 Ovarense

Classificação

1- Benfica (2291-1900) 45 pontos

2- Sporting (2266-1946) 45

3- FC Porto (2165-1898) 45

4- Oliveirense (1915-1899) 40

5- Ovarense (1939-1998) 38

6- Lusitânia (1971-2083) 36