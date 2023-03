Nuno Borges está nos quartos de final do Challenger do Arizona

Nuno Borges avançou para os quartos de final do Challenger do Arizona, nos Estados Unidos da América, esta sexta-feira.

O número um do ténis português, de 26 anos, 80.º classificado do "ranking" ATP, derrotou o russo Roman Safiulin, número 113 da hierarquia mundial, em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Na primeira ronda, o maiato tinha alcançado a primeira vitória sobre um tenista do "top-50" mundial - a "vítima" foi o argentino Diego Schwartzmann, atual número 38 do mundo e primeiro cabeça de série do torneio.

Nuno Borges, que ainda não perdeu um único "set" em Phoenix, vai, agora, defrontar o australiano Alexei Popyrin, 101.º ATP.

O Challenger do Arizona conta com um quadro muito forte de jogadores, tendo em conta a categoria do torneio, pelo encaixe entre os dois Masters 1000 - Indian Wells e Miami - que se realizam em março nos EUA.

Matteo Berrettini, Gael Monfils, Richard Gasquet, Emil Ruusuvuori, Jiri Lehecka, Mikael Ymer e Alexander Bublik são alguns dos nomes de peso a disputar o torneio, até domingo.