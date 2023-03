NBA suspende Ja Morant por oito jogos sem vencimento

A NBA suspendeu Ja Morant, dos Memphis Grizzlies, por oito jogos sem vencimento, por "conduta prejudicial à liga".

Em causa está a publicação de um vídeo em direto, no dia 4 de março, em que o base norte-americano empunhava uma arma de fogo, numa discoteca em Denver, em estado de embriaguez.

O comissário da Liga norte-americana de basquetebol, Adam Silver, classifica o comportamento de Morant como "irresponsável, imprudente e potencialmente muito perigoso". As consequências são "sérias", especialmente junto dos mais novos, "que o vêem como um exemplo".

"O Ja expressou arrependimento e remorso sinceros pelo seu comportamento. Também me garantiu que aprendeu com o incidente e que entende que as obrigações e responsabilidades que tem para com os Memphis Grizzlies e a comunidade alargada da NBA vão muito para além do que faz no 'court'", diz Silver, citado no comunicado da NBA.

Ja Morant vai poder voltar à ação a 21 de março, depois de já ter cumprido, preventivamente, seis jogos de suspensão. Ou seja, perderá a visita aos Spurs e a receção aos Warriors, mas já poderá ajudar os Grizzlies diante dos Mavericks, em casa, na próxima terça-feira.