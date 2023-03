Euro feminino de futsal. Portugal "muito confiante" para quebrar malapata espanhola

Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para o futsal, vê a seleção feminina confiante na conquista do troféu que já lhe fugiu duas vezes, antes da meia-final do Europeu, frente à Espanha.

Em declarações a Bola Branca, Pedro Dias afirma que "o tempo é de confiança na conquista do título europeu", apesar de Portugal ter pela frente a seleção com que perdeu na final das duas últimas edições.

"A equipa está bastante confiante, está a aproximar-se o jogo e estamos muito confiantes e preparados. É esse o sentimento de toda a delegação. Temos de ultrapassar este obstáculo difícil, mas é possível superá-lo para podermos estar no jogo das decisões. Sentimos que é possível vencer a Espanha, para podermos estar, no dia 19, no jogo das decisões", vinca.

Mais um passo no crescimento da modalidade

Na opinião de Pedro Dias, a presença na fase final do Europeu - a seleção nacional ainda não falhou um único Europeu feminino, desde a criação da prova - é mais um passo na afirmação do futsal português:

"O futsal português tem estado nas decisões das grandes competições internacionais no masculino e no feminino. São sinais de um crescimento sustentado da modalidade, que tem acontecido internamente e tem tido reflexos a nível das competições de clubes e seleções. É o corolário natural de um trabalho sustentado, de um crescimento sustentado, quer nos clubes, quer nas seleções."

Portugal discute a presença na final, frente à Espanha, na sexta-feira, às 15h00, em Debrecen, na Hungria. Quem vencer defrontará Ucrânia ou Hungria no jogo decisivo, que está marcado para domingo, às 19h00.